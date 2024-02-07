Румыния одобрила размещение в стране сил реагирования НАТО

"На фоне ряда одновременных кризисов в 2023 году международная среда стала все менее предсказуемой, нестабильность стала главной чертой динамики безопасности, - цитирует агентство Аджерпрес письмо президента. - В контексте стратегического состязания великих держав и переоценки геополитических подходов в международной политике уровень конфликтности на региональном и международном уровне повысился".



"В ситуации неожиданного возникновения предпосылок для серьезного кризиса безопасности с возможными последствиями для национальной независимости и суверенитета Румынии, - указывается в документе, - Североатлантический совет может принять решение разместить на территории Румынии сил реагирования НАТО с очень высокой способностью реакции (VJTF) с целью нейтрализации кризиса и предотвращения его эскалации".