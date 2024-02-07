«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможного», — заявил он.