Минобороны ФРГ: страна достигла предела поставок боеприпасов на Украину
Представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что страна достигла предела в поставках боеприпасов на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время брифинга кабинета министров страны. По словам Коллатца, в Германии недостаточно производственных мощностей для поставки Украине большего объема боеприпасов.
«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможного», — заявил он.
При этом Коллатц также добавил, что украинские потребности в боеприпасах настолько огромные, что любые объемы поставок не окажутся лишними.
Ранее в США заявили о продолжении военных поставок Украине.