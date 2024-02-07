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В Чечне объяснили отсутствие флага России на соревнованиях спецназа в Дубае

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев объяснил, почему представляющая Россию на соревнованиях спецназа команда «Ахмат» не стала поднимать государственный флаг страны. Об этом он рассказал почти в 12-минутном ролике, опубликованном в Telegram.

В Чечне объяснили отсутствие флага РФ на соревнованиях спецназа в Дубае
© РИА Новости

Ранее ряд Telegram-каналов раскритиковал участников соревнований в Дубае за то, что они развернули на церемонии награждения полотнище в цветах флага республики с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова, а не флаг России.

Дудаев назвал подобные публикации провокацией. Он подчеркнул, что участники соревнований участвуют в них как представителя России.

«Их объявляют в каждый день чемпионата как представителей Российской Федерации», — сказал чеченский министр.

Он добавил, что участники команды «Ахмат» подняли знамя своего полка после победы в одном из промежуточных этапов турнира.

В опубликованном после видео текстовом сообщении Дудаев призвал «столь внимательных недругов» обратить внимание на то, что на видео с награждением команда выкрикивает лозунг «Россия — Мощь».

Видео с проходящего в Дубае турнира ранее опубликовал глава парламента Чечни Магомед Даудов. На ролике видно сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, которого награждают золотой медалью.

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