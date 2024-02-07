Дальнобойные ракеты AGM-158 JASSM: как они повлияют на ситуацию в зоне СВО

Украина рассчитывает получить в ближайшее время американские истребители F-16 вместе с ракетами AGM-158 JASSM. Как это может изменить ситуацию в зоне проведении российской спецоперации, разбиралось издание Life.

23 января прошла встреча контактной группы по обороне в формате «Рамштайн». После нее спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что ВСУ в 2024 году получат оружие, которое союзники ранее не предоставляли.

В начале февраля командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Киев получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами с дальностью поражения целей в 300-500 километров, «что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя».

Эксперты полагают, что речь может идти о крылатых ракетах AGM-158 JASSM с дальностью полета до 370 километров и AGM-158B JASSM-ER — до 980 километров.

Таким образом, если Вооруженные силы Украины действительно получат такое оружие, то они смогут «обстреливать ракетами не только новые территории, но и любой город в Приволжском федеральном округе», отмечает издание.

«AGM-158 JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности -ЭПР (эффективная площадь рассеяния), что сокращает возможности обнаружения радарами противника. Также ракеты JASSM оснащены системой наведения с использованием GPS и инерциальных навигационных систем, что обеспечивает высокую точность поражения целей», — говорится в статье.

При этом военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков обратил внимание на то, что Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьезную группировку в несколько десятков машин у нее возможности нет. Также на Украине есть проблема с аэродромами, а F-16 имеют серьезные требования к взлетно-посадочным полосам, так как воздухозаборники самолетов расположены низко.

Таким образом, для боевых вылетов F-16 потребуются аэродромы граничащих с Украиной стран НАТО.

«Если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт, и на нее будет оказываться воздействие», — констатировал эксперт.

Среди соседей, готовых предоставить аэродромы, военные эксперты называли Польшу, Румынию и страны Прибалтики, что означает прямое вовлечение одной или нескольких стран НАТО.