Названы новые страны, которые могут передать советское оружие Украине

Ангола, хотя она плотно сотрудничает с Россией, в Египте есть наше оружие, но Каир держится за хорошие отношения с Россией. Практически вся Африка закупала оружие в СССР. А так это и Судан, и Руанда, Чад, Эритрея и так далее, в Алжире много нашего оружия, но страна заняла пророссийскую позицию, наращивает закупки российского оружия, отправляет своих военных учиться в РФ, — считает Матвийчук.