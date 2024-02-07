На Купянском направлении российский Т-80БВ "пощипал" танк Leopard 2
Российский танк Т-80БВ группировки войск "Запад" вступил в дуэль с украинским танком Leopard 2. По итогам схватки бронемашина немецкого производства оказалась подбита, а российский танкист дал интервью.
Поединок, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, состоялся недавно на Купянском направлении.
"Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Видно было только срез башни. Но "пощипал" я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей - такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать. Вся их техника горит, и хорошо горит", - рассказал командир танковой роты.
Отметим, что поставленные на Украину танки Leopard 2 PL отличались от других моделей усиленным бронированием лобовых и бортовых проекций башни, а вот защита корпуса осталась прежней.
Однако, первые столкновения с российской бронетехникой показали, что Leopard 2, несмотря на апгрейд, уязвимы к российским снарядам и ракетам. А дрон-камикадзе "Ланцет" вынудил украинских танкистов "обшивать" немецкие танки дополнительными блоками динамической защиты и противокумулятивными экранами.