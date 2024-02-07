На Купянском направлении российский Т-80БВ "пощипал" танк Leopard 2

"Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Видно было только срез башни. Но "пощипал" я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей - такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать. Вся их техника горит, и хорошо горит", - рассказал командир танковой роты.