Сенаторы заявили о прямой ответственности Запада за гибель россиян

Совет Федерации выражает решительный протест» против продолжающихся поставок государствами Запада Киеву оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры России. Об этом говорится в специальном заявлении, которое сенаторы приняли на пленарном заседании Совета Федерации 7 февраля.

В документе подчеркивается особый цинизм и жестокость, которыми отличаются удары, нанесенные 30 декабря 2023 года по городу Белгороду, 21 января 2024 года — по Донецку, 3 февраля 2024 года — по Лисичанску. Были поражены не просто гражданские объекты, а места массового скопления мирных жителей — в результате обстрелов погибли десятки людей, в том числе дети.

«Для совершения своих кровавых злодеяний украинские вооруженные формирования используют оружие, боеприпасы и военную технику, поставляемые на Украину, в частности, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой, Чешской Республикой и рядом других государств — членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза», — говорится в заявлении сенаторов.

В связи с этим Совет Федерации «заявляет, что продолжение поставок оружия, боеприпасов и военной техники превращает государства коллективного Запада в прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей».