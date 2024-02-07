Пушилин: ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб ДНР

"К сожалению, не могу сказать, что интенсивность обстрелов снизилась. Более того, <...> какая-то охота ведется именно на экстренные службы - спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время", - сказал он.