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Пушилин: ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб ДНР, включая врачей

Интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) не снизилась, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут охоту на сотрудников экстренных служб. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин: ВСУ ведут охоту на сотрудников экстренных служб ДНР
© ТАСС

"К сожалению, не могу сказать, что интенсивность обстрелов снизилась. Более того, <...> какая-то охота ведется именно на экстренные службы - спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время", - сказал он.

Пушилин также обратил внимание на то, что ВСУ стали использовать гораздо больше беспилотников, причем удары наносятся не по военным целям, а по магазинам, остановкам, рынкам.

"По данным УФСБ РФ по ДНР, с 1 января этого года уже было перехвачено 1 077 беспилотников", - указал глава ДНР.

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