Израиль и «Хезболла» хотят подписать договор о снижении напряженности

Израиль и ливанское движение «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности на ливанско-израильской границе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Ожидается, что обязательства будут нацелены на частичное осуществление резолюции 1701 Совбеза ООН от 2006 года. В частности, одно из обязательств будет предполагать прекращение огня на границе двух стран. Однако стороны не планируют подписывать новые договоренности.

«США и... Британия, Франция, Германия и Италия выпустят заявление, в котором будут подробно описаны обязательства, которые каждая сторона согласилась на себя взять», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильская военная авиация атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана.

Истребители израильской обороны нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу «Хезболла» в поселке Ярун.