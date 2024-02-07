Ракета хуситов попала в сухогруз в Аденском проливе

В ведомстве уточнили, что хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива. Три из них — против сухогруза MV Star Nasia, одна из которых упала в воду, другая взорвалась рядом и незначительно повредила судно. При этом третью сбил эсминец США.