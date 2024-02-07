В России отреагировали на планы построить завод Bayraktar на Украине за год

«Еще раз подчеркну, что если этот завод производит военную технику, то мы рассматриваем его как законную цель. Что будет дальше, мы посмотрим. Если турецкая сторона желает строить такие заводы и это выгодно для них, мы не можем им запретить, однако у нас есть возможности противостоять этому. В то же время это не скажется на наших отношениях. Наши отношения с Турцией многогранные, и мы находили общие точки соприкосновения со своими турецкими коллегами по вопросам Сирии, Ближнего Востока и другим спорным проблемам. Главное — чтобы люди умели отвечать за свои слова», — заключил он.