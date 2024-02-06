Турция начала строительство завода дронов под Киевом

Халук Байрактар: под Киевом началось строительство завода БПЛА
Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на нем будет работать около 500 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе пояснили, что беспилотники Bayraktar турецкого производства получили широкую известность во всем мире на фоне их активного применения в ходе украинского конфликта.
«Наш завод строится. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним машинам, оборудованию и организационной структуре», — отметил гендиректор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.
Предприниматель уточнил, что мощность промышленной площадки составит порядка 120 единиц моделей TB2 и TB3 в год.
Напомним, что в 2022-2023 годах пресс-служба Минобороны РФ регулярно сообщала о поражении дронов Bayraktar. В ведомстве отмечали, что расчетам ЗРК «Бук-М2» Южного военного округа требуется 10 секунд на то, что поразить беспилотники этого типа.
ЗРК «Бук-М3» ЗВО в ходе спецоперации также успешно поражал турецкие БПЛА. За большинство количество сбитых разведывательно-ударных Bayraktar TB2 комплекс даже прозвали «истребителем дронов».
В период с февраля 2022 года август 2023 года было уничтожено, по данным Минобороны, порядка 100 единиц дронов этого типа. Последний раз Bayraktar упоминался пресс-службой ведомства 22 августа 2023 года.