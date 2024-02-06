Турция начала строительство завода дронов под Киевом

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на нем будет работать около 500 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что беспилотники Bayraktar турецкого производства получили широкую известность во всем мире на фоне их активного применения в ходе украинского конфликта.

«Наш завод строится. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним машинам, оборудованию и организационной структуре», — отметил гендиректор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

Предприниматель уточнил, что мощность промышленной площадки составит порядка 120 единиц моделей TB2 и TB3 в год.

Напомним, что в 2022-2023 годах пресс-служба Минобороны РФ регулярно сообщала о поражении дронов Bayraktar. В ведомстве отмечали, что расчетам ЗРК «Бук-М2» Южного военного округа требуется 10 секунд на то, что поразить беспилотники этого типа.

ЗРК «Бук-М3» ЗВО в ходе спецоперации также успешно поражал турецкие БПЛА. За большинство количество сбитых разведывательно-ударных Bayraktar TB2 комплекс даже прозвали «истребителем дронов».