Глава администрации Авдеевки сообщил о проникновении российских войск

Глава подконтрольной Украине военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш признал проникновение российских войск в город. Об этом он рассказал в эфире украинского телемарафона.

© Газета.Ru

По его словам, российские войска проходят оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и забираются вглубь города. На данный момент речь идет о единичных проникновениях разведывательных групп. Барабаш отметил, что ВСУ продолжают удерживать линию фронта.

До этого военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. По его словам, именно с этого направления Вооруженные силы Украины очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий. Он сообщил, что ситуация под Авдеевкой остается сложной.