Тяжелый огнемет ТОС получит новую версию

Омский завод транспортного машиностроения зарегистрировал новую товарную марку ТОС-3 для выпуска обновленной версии тяжелого огнемета ТОС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что новая версия получила название «Дракон». Согласно имеющимся схемам, ТОС-3 получит хорошо показавшее себя гусеничное шасси от ТОС-1А, а также систему модульного заряжания от ТОС-2.

ТОС — советская и российская тяжелая огнеметная система, первая модель которой появилась в 1980-х под названием «Буратино». Однако наиболее широкую известность получила улучшенная версия ТОС-1А «Солнцепек».