Греческое судно атаковали у берегов Йемена
Греческое судно под флагом Маршалловых островов подверглось атаке у берегов Йемена. Об этом сообщает Reuters.
«Балкер под флагом Маршалловых островов, принадлежащий Греции, подвергся нападению во время прохождения в южном направлении транзитного коридора морской безопасности примерно в 53 морских милях к юго-западу от йеменского Адена», — указывает агентство.
Ранее йеменские хуситы из повстанческой шиитской группировки «Ансар Аллах» атаковали британское и американское торговые суда в Красном море.
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