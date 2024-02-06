За истекшие сутки действующие на Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции.

Также были отражены семь вражеских атак и нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Новгородского, Георгиевки и Катериновки. Об этом вчера сообщили в Минобороны России.

"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - уточнили в ведомстве.

Тактические успехи российских войск на Донецком направлении подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, из-за больших потерь на данном участке фронта и крайне усложненных для противника условий подвоза туда всего необходимого украинские вооруженные формирования покинули большой укрепрайон под Донецком.

"Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", - сказал Кимаковский ТАСС.

Известно о продвижении российских частей по меньшей мере еще на двух направлениях спецоперации.

На Краснолиманском, в зоне ответственности группировки войск "Центр", российские бойцы, как сказано в сводке Минобороны России, улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, они отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ под Ямполовкой в ДНР. А еще нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Торского и Серебрянки.

"Потери противника составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - доложили российские военные.

На Южно-Донецком направлении, где действует группировка войск "Восток", российским бойцам для того, чтобы улучшить положение по переднему краю, сначала пришлось отразить две вражеские атаки.

Потом ударить по живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР и под Приютным в Запорожье.

В этих боях противник недосчитался 195 человек, потерял танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские самоходки "Акация" и "Гвоздика".

Под Донецком вооруженные формирования Украины за сутки потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля

Довольно горячо в истекшие сутки было на Купянском направлении. Около Синьковки в Харьковской области и Тернов на территории ДНР подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины.

Потери противника на этом направлении - до 35 боевиков и два автомобиля.

Вот что в Минобороны рассказали о ситуации на Запорожском направлении. Там основные события вновь разворачивались в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки.

Российские войска при поддержке артиллерии нанесли удары по 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированным бригадам ВСУ.

В результате у противника выведены из строя более 95 военнослужащих, поражены две бронемашины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы под огнем оказались вражеское орудие Д-20 и самоходка "Гвоздика".

Добавим к этому потери ВСУ на Херсонском направлении - до 30 человек и два автомобиля.

Российские летчики, ракетчики, артиллеристы и операторы беспилотников в минувшие сутки уничтожили вражеский склад с авиационными средствами поражения и нанесли удары по живой силе и технике противника в 112 районах.

В Минобороны России добавили, что российские средства ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, на территории ЛНР, ДНР, в Харьковской и Херсонской областях уничтожено 30 украинских дронов.

Общий список вражеских потерь с начала специальной военной операции на сегодняшний день выглядит так. Уничтожено 568 украинских самолетов, 265 вертолетов, 11 863 беспилотника.