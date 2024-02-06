США решили срочно передать оружие Гайане

США решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает Fox News.

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Издание отметило, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер и старший директор по делам Западного полушария Хуан Гонсалес встретились с властями Гайаны по вопросу улучшения обороноспособности страны.

Файнер заявил, что сотрудничество между странами носит оборонительный характер. Он добавил, что Штаты хотят, чтобы Гайана была в состоянии защитить свою территориальную целостность от возможных угроз.

Журналисты обратили внимание, что решение о военной помощи приняли накануне голосования сената о помощи Украине.