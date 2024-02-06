Украинской армии не хватает снарядов и средств поражения противника. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Секретарь СНБО признал, что сейчас в Вооруженных силах Украины (ВСУ) действительно сложилась ситуация, когда не хватает снарядов.

«Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего. Он обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе», - заявил Данилов в эфире украинского «24 канала».

Ранее, по данным Bloomberg, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. По его словам, Украина не может выпускать более двух тысяч снарядов в день по всей линии фронта, что меньше трети боеприпасов, которые использует Россия. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».