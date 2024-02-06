В Авдеевке российские бойцы подбили американскую БМП Bradley

В Авдеевке российским военнослужащим удалось вывести из строя американскую боевую машину пехоты М2 Bradley. БМП подорвалось на мине, установленной бойцами ВС РФ в районе отбитого у ВСУ укрепленного района "Царская охота".

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Видеозапись с отражением атаки украинской бронемашины выложена в социальные сети изданием Украина.ру.

В аннотации к роли говорится, что подрыв БМП был произведен на окраине города - в районе улиц Чернышевского, Соборной и Спортивной. Российские штурмовики отбили украинские позиции и укрепили их на случай контратаки противника: заминировали особо опасные направления. Оказалось не зря.

"Хлопчики из 47-й бригады ВСУ на Bradley попытались лихим кавалерийским наскоком выбить русскую пехоту из застройки - однако американское чудо сходу наехало на мину", - говорится в аннотации.

Потери экипажа - один человек, двое танкистов - смогли выбраться из подбитой бронемашины через задние люки.

Отметим, что отличительной особенностью американской бронемашины является многослойная броня и мощное вооружение. Оно состоит из скорострельной 25-миллиметровой пушки Bushmaster, 7,62-мм пулемета, противотанковых управляемых ракет TOW и шести несъемных пистолетов-пулеметов 5,56-мм М231 FPW.