Спецоперация на Украине 6 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 февраля 2024 года.

МО РФ заявило, что огнеметчики уничтожили укрепленные ДОТы ВСУ на купянском направлении

Российские огнеметчики поддержали огнем штурмовиков и уничтожили укрепленные долговременные огневые точки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении.

После выполнения боевой задачи расчеты огнеметов оперативно сменили позицию.

Работа "Панцирей" в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке – "Рособоронэкспорт"

Партнеры «Рособоронэкспорта» из Ближнего Востока восторгаются возможностями российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление генерального директора компании Александра Михеева.

«Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции», – заявил он.

Особенно большое впечатление на партнеров произвело уничтожение ста процентов реактивных снарядов, которые были выпущены одним залпом из современного РСЗО иностранного производства.

В МО РФ рассказали о подвиге рядового Трофимова, который помог отбить атаку БПЛА

Рядовой Игорь Трофимов уничтожил два беспилотных летательных аппарата Украины и обезвредил закрепленное на беспилотнике взрывное устройство, отбив атаку противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Боец выполнял боевые задачи по охране оборонительных позиций войск РФ. На пост была предпринята атака дронов-камикадзе ВСУ. Трофимов определил, с какого направления летели аппараты.