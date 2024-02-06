«Алмаз-Антей»: над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА
Заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий рассказал в интервью РИА Новости, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.
«Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции», — сказал он.
Также Савицкий подчеркнул, что на сегодняшний день радиолокационное поле вокруг Москвы построено в основном на радиолокационных средствах концерна.
Также «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА.