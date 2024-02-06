Россия покажет миру новое оружие в 2024 году

Россия в 2024 году на мировом рынке покажет новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения», — отметил Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщают РИА Новости.

Заказчиков из-за границы заинтересовал показанный ранее в Кронштадте комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». Он представлен на World Defense Show 2024 и может быть интересен государствам, имеющим выход к морю.

Всего около 30 видов продукции военного назначения получили разрешение на экспорт из России в 2023 году. В их числе комплекс средств оповещения и связи «Набат», бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный «Тайфун-К».