СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе

Серия взрывов прозвучала в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В свою очередь издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе Черноморске Одесской области. Там добавили, что в регионе работает ПВО, местных жителей призывают оставаться в укрытии.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

Утром 7 февраля серия взрывов прогремела в Харькове и Николаеве. Звуки хлопков были слышны и в населенных пунктах Черкасской области. На всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.