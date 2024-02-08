СМИ Украины сообщили о взрывах в Одессе

Серия взрывов прозвучала в Одессе на юге Украины, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В свою очередь издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе Черноморске Одесской области. Там добавили, что в регионе работает ПВО, местных жителей призывают оставаться в укрытии.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.
Утром 7 февраля серия взрывов прогремела в Харькове и Николаеве. Звуки хлопков были слышны и в населенных пунктах Черкасской области. На всей территории республики звучали сирены воздушной тревоги.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он подчеркнул, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева.