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Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас

Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирии Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас.

26 января он сообщил, что террористы в Сирии четыре раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск за сутки.

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