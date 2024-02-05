Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирии Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас.