Подоляк сообщил о проходящем аудите действий ВСУ

"Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

"И не только в этом направлении. При всем уважении к министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере", - сказал президент в видеообращении, опубликованном в понедельник его Telegram-канале.

До этого Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. 29 января в украинских СМИ и соцсетях появились сообщения со ссылкой на источники об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ.