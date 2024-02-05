Авиация США и Великобритании совершила налет на город в Йемене
Авиация США и Соединенного Королевства нанесла серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Об этом пишет телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на источник.
Кроме того, отметили журналисты, самолеты коалиции нанесли бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда.
Источник пояснил, что в ходе налетов ранения получили пять человек.
Ранее лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель посоветовал президенту США Джо Байдену сосредоточиться на решении проблем Соединенных Штатов.
Малик аль-Хуси констатировал также, что Йемен будет продолжать атаки на военные и гражданские корабли до тех пор, пока Тель-Авив не выведет войска из Газы. Он заметил, что налеты и обстрелы со стороны американских и британских военных не повлияют на это решение.