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Авиация США и Великобритании совершила налет на город в Йемене

Авиация США и Соединенного Королевства нанесла серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена. Об этом пишет телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на источник.

Авиация США и Великобритании совершила налет на город в Йемене
© ТАСС/Zuma

Кроме того, отметили журналисты, самолеты коалиции нанесли бомбовый удар по району Дюны на улице Аль-Мина в городе Ходейда.

Источник пояснил, что в ходе налетов ранения получили пять человек.

Ранее лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель посоветовал президенту США Джо Байдену сосредоточиться на решении проблем Соединенных Штатов.

США озвучили цели ударов по Йемену

Малик аль-Хуси констатировал также, что Йемен будет продолжать атаки на военные и гражданские корабли до тех пор, пока Тель-Авив не выведет войска из Газы. Он заметил, что налеты и обстрелы со стороны американских и британских военных не повлияют на это решение.

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