Авиация США и Великобритании совершила налет на город в Йемене

Авиация США и Соединенного Королевства нанесла серию новых ударов по городу Ходейда на западе Йемена . Об этом пишет телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на источник.

Малик аль-Хуси констатировал также, что Йемен будет продолжать атаки на военные и гражданские корабли до тех пор, пока Тель-Авив не выведет войска из Газы. Он заметил, что налеты и обстрелы со стороны американских и британских военных не повлияют на это решение.