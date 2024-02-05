Нидерланды поставят Киеву еще шесть F-16

Нидерланды поставят Киеву шесть истребителей F-16 в дополнение к уже обещанным 24 самолётам.

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Об этом в своём аккаунте в соцсети X заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды готовят шесть F-16, чтобы поставить их Украине.

«Они пойдут в дополнение к 24 истребителям, обещанным ранее», — рассказала Оллонгрен.

Ранее в МИД России заявили, что поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции.

До этого в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.