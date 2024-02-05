Постпред Эстонии: страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы

Страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы, наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, рассказал постпред Эстонии в военной организации Юри Луйк . RT на русском

По словам Луйка, в настоящий момент страны НАТО закупают боеприпасы у третьих стран, таких как Южная Корея и ЮАР, чтобы заполнить пробел в своих запасах, а снаряды, произведенные в Европе, передаются Киеву. Это объясняется тем, что правительства этих стран запрещают направлять свои боеприпасы на Украину. Lenta.ru