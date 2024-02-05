Сирийская армия отразила нападения ИГ в районе Пальмиры

По ее сведениям, "армейские подразделения отразили атаки боевиков ИГ на свои позиции в пустынных районах Пальмиры, а также севернее [населенного пункта] Эс-Сухна (в 70 км от Пальмиры - прим. ТАСС)". Произошли боестолкновения. Кроме того, правительственные ВВС нанесли удары по скоплениям террористов.

В конце января спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС заявил о наблюдаемом на территории Сирии "всплеске террористической активности при поддержке США". По его словам, основной ее источник "в настоящее время расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф", где "продолжается активная подготовка сирийской вооруженной оппозиции, боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которых засылают после этого с определенными заданиями на сирийскую территорию". В свою очередь сирийская газета Al Watan информировала о том, что военнослужащие ВС США, контролирующие 55-километровую зону Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, способствуют проникновению боевиков ИГ на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. По ее сведениям, террористы ИГ при пособничестве США перемещаются из Эт-Танфа в различные районы Сирийской пустыни, где совершают диверсии против сирийской армии и союзных ей формирований.