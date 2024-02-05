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Гатилов: РФ даст ответ, если США разместят ядерное оружие в Британии

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия будет вынуждена дать соответствующий ответ в случае размещения ядерного оружия США в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Гатилов: РФ даст ответ, если США разместят ядерное оружие в Британии
© Газета.Ru

По словам Гатилова, речь может идти о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании, а также о возможности направления ядерного оружия в Прибалтику и Польшу.

«Все это создает напряженную обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — пояснил дипломат.

До этого лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией.

Фактически Париж планирует передать ядерное оружие Евросоюзу, а такое поведение противоречит военной доктрине страны.

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