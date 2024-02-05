Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом базу радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, где боевики отрабатывали подготовку теракта на израильские поселения 7 октября. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Об этом сообщает BILD в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Отмечается, что на объекте в Хан-Юнисе были установлены макеты израильских военных баз, бронетехника и точки доступа к кибуцам.

Израильские военные также обыскали офис Мохаммада Синвара — старшего руководителя вооруженного крыла ХАМАС, «Бригад Эсседина аль-Кассама». Его брата Яхью Синвара подозревают в организации нападения на Израиль 7 октября.

База ХАМАС была заминирована, поэтому израильским солдатам пришлось провести разминирование инженерными силами. Бойцы также нейтрализовали засевших на базе боевиков с помощью снайперов, танкового огня и ударов с воздуха.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.