Хуситы пригрозили США "новым Вьетнамом"

"Наземная война - это то, что желает йеменский народ, потому что наконец сможет сразиться с теми, кто ответственен за его страдания на протяжении девяти лет. Если США направят войска в Йемен, им придется столкнуться с ситуацией сложнее, чем в Афганистане и Вьетнаме. Мы готовы к разным вариантам нанесения стратегического поражения американцам в регионе", - сказал он.