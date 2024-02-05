Пентагон заказал 50 планирующих авиабомб AGM-154 для Тайваня

Министерство обороны США заказало у американской корпорации RTX 50 планирующих авиабомб AGM-154 для Тайваня. Как сообщила газета "Тайбэй шибао", стоимость контракта составит $68,4 млн.

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Большая часть работ по сборке авиабомб пройдет на предприятиях RTX (прежнее название Raytheon Technologies Corporation) в городе Тусон (штат Аризона). Контракт должен быть завершен к марту 2028 года.

Тактические планирующие управляемые авиабомбы AGM-154 Block III C предназначены для поражения стационарных и подвижных целей. Они предназначены для запуска со стоящих на вооружении ВВС Тайваня истребителей F-16V.

В зависимости от высоты пуска, дальность этих боеприпасов весом около 450 кг может составлять от 22 до 110 км (ширина Тайваньского пролива составляет от 130 до 380 км). Эта характеристика в сочетании с головкой самонаведения позволяет истребителям уничтожать высокоприоритетные цели, не входя в зону ПВО противника. Данная поставка будет осуществлена в рамках сделки, которая была одобрена Госдепартаментом в 2017 году. Она также предусматривала продажу противолокационных ракет AGM-88 HARM.

В августе 2023 года издание "Цзыю шибао" сообщило о том, что в январе между оборонным ведомством Тайваня и США был заключен контракт на поставку трех видов вооружений дальнего радиуса действия для истребителей F-16V стоимостью 45,1 млрд новых тайваньских долларов (около $1,4 млрд). Конкретные виды оружия не разглашались, однако по данным источников газеты, речь шла о противолокационных ракетах AGM-88 HARM, планирующих управляемых авиационных бомбах AGM-154 JSOW и крылатых ракетах AGM-84H.

В то же время, подчеркивает издание, оборонное ведомство Тайваня продолжало запрашивать у США возможность рассмотреть поставку высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM дальностью 370 км и ее модификации AGM-158B с увеличенной дальностью до 1 тыс. км.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.