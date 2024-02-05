ХАМАС отказался поддерживать соглашение о перемирии в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было обговорено на переговорах в Париже. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По словам собеседника канала, парижское соглашение касалось обмена пленными и заложниками, но в нем ничего не говорилось о прекращении огня и вывода израильских войск из сектора Газа, в то время как ХАМАС выделяет эти вопросы как ключевые.

По данным Al Mayadeen, в соглашении также нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.

В феврале в Каире состоится новая встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран, там глубоко и всесторонне обсудят проблему вокруг Газы. С итогами встречи ознакомят ХАМАС, после чего будет дан окончательный ответ.

В переговорах в Париже принимали участие представители Египта, Катара, Израиля и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.