На Украине предсказали обрушение фронта летом

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится летом под ударами России, заявил в беседе с YouTube-каналом Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Таким образом Стариков отреагировал на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который считает, что ВСУ перейдут в масштабное наступление уже этой весной, когда закончится наступление армии России.

«Совершенно не согласен [с Будановым]. Они [россияне] еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. Противник ищет наши слабые места», — рассказал офицер.

По его мнению, российская сторона накапливает силы и внедряет новое оружие, чтобы начать наступление летом. ВСУ же к этому времени после мобилизации получат массу плохо подготовленных солдат, которые не смогут ничего противопоставить продвижению российских войск, уверен Стариков.