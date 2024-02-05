В США заявили о превосходстве российского истребителя

«Хотя дальность полета Су-57 и так уже более чем в два раза превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, силовая установка АЛ-51Ф еще больше увеличит этот показатель российского самолета — почти на десять процентов», - пишут военные эксперты журнала.