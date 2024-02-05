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В ВСУ возложили ответственность за поражения на Зеленского

Украинская армия терпит поражения из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не обеспечил ее необходимыми ресурсами. С таким упреком в адрес главы государства Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью «Пятому каналу».

В ВСУ возложили ответственность за поражения на Зеленского
© ТАСС

По его словам, войска остались без артиллерийских снарядов, поскольку завод, который их выпускал, был переведен на однодневную рабочую неделю. Генерал напомнил, что это произошло в 2020 году, когда страну возглавлял Зеленский. Он подчеркнул, что президент не понимает, что такое война.

Кривонос указал, что успехи войск зависят не только от военнослужащих, но и от государства, которое обязано предоставить им все необходимое для ведения боевых действий.

«Зеленский подает информацию достаточно однобоко и во всем делает виновными военных. И непосредственно делает виновным [главкома ВСУ Валерия] Залужного», — пожаловался он.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев предупредил, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России с начала конфликта. По его словам, следующие два-три месяца будут самыми опасными. Он также обратил внимание на истощение ресурсов у Киева и сокращение западной помощи.

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