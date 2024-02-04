Россия помогла армии ЦАР отразить атаку боевиков

"31 января боевики из Судана совершили атаку на участок добычи полезных ископаемых в деревне Ману, расположенной в 5 км от Гордила в сторону Бирао в префектуре Вакага. Благодаря совместным усилиям FACA (ВС ЦАР - прим. ТАСС) и российских инструкторов это нападение было успешно отбито. Численность атаковавшей группы была порядка 15 человек, ее возглавлял полевой командир по прозвищу Б-13, один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены". Нападавшие передвигались на мотоциклах и были вооружены автоматическим стрелковым оружием (АК-47) и РПГ", - рассказал собеседник агентства.