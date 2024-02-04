В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ на донецком направлении

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, потери противника убитыми и ранеными на этом участке фронта за сутки составили до 335 солдат, также российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одну гаубицу М-777.

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Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки, — отметил представитель ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед. По уточнению министра, российская армия успешно расширяет зоны контроля, а украинские войска несут значительные потери. За последний месяц, как подчеркнул Шойгу, ВСУ лишились 23 тысяч человек.