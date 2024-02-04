Мобилизация: последние новости на сегодня 4 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Военным и добровольцам СВО будут платить одинаковые компенсации при ранении

Рабочая группа по вопросам проведения специальной военной операции в прошлом году получила около 42 тысяч обращений от военных и их родных, скорректировав законодательство по их просьбам, сообщает «Парламентская газета».

Было принято больше 80 законов, связанных со спецоперацией. На добровольцев распространили льготы, предусмотренные для контрактников, статус ветерана боевых действий получили ополченцы Донбасса.

В настоящее время родственники бойцов имеют право на кредитные каникулы и бесплатную юридическую помощь, а детей военных принимают в детсады и школы в приоритетном порядке.

В зоне СВО уссурийским десантникам-гвардейцам вручили государственные награды

Военнослужащие отдельного Уссурийского гвардейского соединения ВДВ получили государственные награды, сообщает RT.

Это произошло на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции.

По данным Министерства обороны РФ, военным были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» I и II степени и «За разминирование».

Ранее на передовой госнаграды получили военные группировки войск «Запад».

Воробьев посетил жителей Домодедова, у которых на СВО ушли трое сыновей

Губернатор Московской области посетил жителей региона Елену и Владимира Червяковых, у которых на специальную военную операцию отправились трое сыновей, сообщает domodedovoriamo.ru.

Мужчина и женщина живут в Домодедово, осенью 2022 года они проводили на спецоперацию троих сыновей — во время мобилизации повестка пришла младшему, Дмитрию, в тот же день добровольцами вместе с братом ушли Роман и Михаил.