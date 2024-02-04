Спецоперация на Украине 4 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 февраля 2024 года.

Минобороны РФ рассказало об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Российские бойцы уничтожили блиндаж и склад боеприпасов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Ефрейтор Владимир Русанов обнаружил замаскированный блиндаж опорного пункта противника. Он передал координаты на пункт управления российского артиллерийского подразделения, после чего корректировал огонь до полного уничтожения укреплений и живой силы Вооруженных сил Украины.

В ходе точного удара блиндаж и склад боеприпасов противника были уничтожены.

ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, сообщает «Газета.ру».

Пять случаев приходится на донецкое направление и 25 — на горловское. В результате ударов противника было повреждено одно домовладение, о пострадавших гражданских не сообщается.

До этого Горловка оказалась частично обесточена после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Разработчик: авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT.

Как заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы», ракета проста в эксплуатации.