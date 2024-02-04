Экс-адмирал НАТО оценил вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Полномасштабная война на Ближнем Востоке не произойдет, поскольку она не нужна ни Ирану, ни Соединенным Штатам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего верховного главнокомандующего Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.
По его словам, американский лидер Джо Байден борется за очередной президентский пост и крупная война на Ближнем Востоке ему в этом повредит.
Ставридис указал, что в Тегеране знают, что в случае полномасштабной региональной войны потерпят поражение и потеряют значительную часть своего военного потенциала.
Экс-адмирал отметил, что вероятность эскалации до серьезного военного конфликта весьма низкая.
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