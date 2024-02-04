В МИД Кубы предупредили о последствиях ударов США по Сирии и Ираку

Агрессия американских властей против Сирии и Ирака является нарушением суверенитета, усиливает эскалацию и возможность регионального конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилья.

«Куба решительно осуждает агрессию США против Сирии и Ирака, которая является вопиющим нарушением суверенитета этих стран. Эти безответственные действия нарушают международное право, усиливают эскалацию насилия и способствуют возможности регионального конфликта», — заявил дипломат.

Вашингтон в ночь на 3 февраля сообщил, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании было поражено более 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.