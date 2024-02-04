США обратились к Турции с требованием насчет истребителей F-35

Вашингтон хочет получить от Турции оплату за обслуживание F-35, которые не были предоставлены стране из-за закупки российского ЗРК С-400, сообщает Aydınlık.

По данным издания, США уже шесть лет держат в ангаре шесть истребителей, за которые заплатила Анкара. Эти самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание, чтобы обеспечить их готовность к эксплуатации. Американские власти требуют от Турции оплату за расходы на содержание истребителей, ангар и обслуживание. Кроме того, Вашингтон хочет получить от Турции дополнительные выплаты, объясняя это тем, что в цепочке поставок возникли перебои и увеличились расходы после исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в заявлениях, которые он делал ранее, говорил, что Анкара так или иначе получит 1,4 миллиарда долларов, заплаченные за F-35, а в случае необходимости обратится в международный арбитражный суд, чтобы урегулировать ситуацию. Однако компенсировать это в процессе закупок F-16 будет не так просто, как кажется.

Когда Турцию исключили из совместной программы производства ударных истребителей, производственным партнером которой она была, на том основании, что она закупила С-400 у России, она сначала попыталась вернуться к проекту через различные лоббистские компании, а затем начал исследовать методы арбитража. Однако в тексте соглашения по F-35, заключенного в 2007 году и подписанного тогдашним министром национальной обороны Вецди Генюлом, подчеркивалось, что в случае возникновения спора международные суды не могут быть обжалованы.

Поэтому, когда стало очевидно, что возвращение платежей, произведенных через арбитраж, является сложным и длительным процессом, Турция отдала предпочтение методу зачета при закупке F-16. По этой причине деньги, заплаченные за самолеты, были отложены на финансирование последнего заказа. США утверждают, что у них нет долга.