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США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в провинции Йемена – СМИ

Армии США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в провинции Йемена
© Москва24

По его информации, было нанесено как минимум два авиационных удара в черте города Ходейда – административного центра одноименной провинции, которая расположена на берегу Красного моря. Телеканал не привел информацию о возможных жертвах или пострадавших.

В ночь на 5 февраля армии Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Всего было произведено 15 ударов в районе йеменских провинций Ходейда и Саада.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме заявили, что страна продолжит атаковать места нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.

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