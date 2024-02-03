США и Британия разгромили хуситов в провинции Хордейда в Красном море

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании ударили по хуситам. Снаряды прилетели в позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah .

«Удары военных пришлись на окрестности юга административного центра провинции Хордейда в Красном море», — следует из сообщения.

Также атаке подверглись объекты, которые находятся в горной местности округа Аль-Лухейя. О жертвах и пострадавших не уточняется.