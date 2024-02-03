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США и Британия разгромили хуситов в провинции Хордейда в Красном море

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании ударили по хуситам. Снаряды прилетели в позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah.

США и Британия разгромили хуситов в провинции Хордейда в Красном море
© U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee

«Удары военных пришлись на окрестности юга административного центра провинции Хордейда в Красном море», — следует из сообщения.

Также атаке подверглись объекты, которые находятся в горной местности округа Аль-Лухейя. О жертвах и пострадавших не уточняется.

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