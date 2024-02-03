Число погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до 11
Число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 11. Об этом сообщили в МЧС России.
Сотрудники МЧС спасли десять человек из-под завалов.
«К сожалению, 11 человек погибли», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее стало известно, что спасатели и представители властей Луганской Народной Республики в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни в Лисичанске.
Удар по пекарне в Лисичанске был, предположительно, из РСЗО HIMARS.