Число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до восьми. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек», — приводятся её слова в Telegram-канале правительства региона.

Кроме того, ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также спасатели обнаружили под завалами, предположительно, ещё десять человек. Среди них также есть погибшие.

Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших.