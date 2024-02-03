ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

"Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию", – подчеркнул он.