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На Украине во время воздушной тревоги произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский «24 канал».

На Украине во время воздушной тревоги произошел взрыв
© Газета.Ru

Отмечается, что в эти минуты в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

Сегодня, 3 февраля, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В этот же день министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю отразили 22 атаки украинской армии и ликвидировали 2245 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

Также украинские власти заявили, что объекты критической инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получили повреждения.

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До этого МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского.

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